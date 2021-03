Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı illerdeki nispi vaka artışlarının hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansıdığını belirterek, "Tüm bu verileri göz önüne alarak bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetleri 5'e, 10'a katlayan hizmetlerle Türkiye'yi bu günkü yerlere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Yapılanlar elbette önemlidir. Ama Türkiye'nin potansiyeli ve gücü çok daha fazlasına müsaittir. Hedeflerimiz de bunu gerektiriyor. Bilhassa son 7- 8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi, sosyal, ekonomik tuzaklar, bize büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar göstermiştir. Bu saldırıların gerisindeki sinsi niyetlerden birisinin de Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar kendi içine kapatarak enerjisini ve vaktini boşa harcayan bir ülke haline dönüştürmek olduğu açıktır. Bu oyunu hemen fark ettik. Dayatmalara eyvallah etmeyerek Türkiye'yi 2023 rotasında tutmakta kararlı davrandık. Terör örgütlerinden kimi uluslararası kuruluşlara kadar bu senaryoda kullanılan oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık" diye konuştu.

'KUŞATMA ÇABALARINI BOŞA ÇIKARDIK'Milletin birlik ve beraberliğini güçlendirirken, sınırları güvenlik altına alacak adımları da birer birer attıklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'ye bu şekilde diz çöktüremeyeceklerini görenlerin diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık. Miletlimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak, zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamlı reform paketleriyle demokratik ve ekonomik zaferlere dönüştürecek programlar geliştirdik. Gençlerimizin üzerinde 2053 vizyonunu inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz cuma günü ekonomideki yeni reform programını açıkladıklarını ve programın ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde büyütecek bir yol haritası olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin istihsal mücadelesini en az istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Ülkemizi 2002 yılından beri istikrar ve güven esasına göre büyütmenin gayreti içindeyiz. Son dönemde maruz kaldığımız saldırıların istikrar ve güven iklimini hedef almasının sebebi de işte budur" diye konuştu.'HER TÜRLÜ YAPICI ELEŞTİRİ VE KATKIYA AÇIĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkartmakta kararlı olduklarına işaret ederek, "Reform programlarımızın bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak ve hızlandıracak şekilde hazırlıyoruz. Hazırlık aşamasında bu programların uygulama sürecinde her türlü yapıcı eleştiriye ve katkıya açığız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör husumetle sabote etmeye çalışanları ise milletimizin takdirine havale ediyoruz" dedi.'BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜ'Covit-19 virüsünün Türkiye'ye de sirayet etmesinin üzerinden 10 Mart itibariyle 1 yıl geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdiye kadar bu virüs 192 ülkede toplam 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal oldu. Ülkemizde ise virüs tespit edilen 2 milyon 900 bine yakın vatandaşımızdan 29 bin 500'ü maalesef hastalığa yenik düştü. Salgında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye sağlık alt yapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptığı aylarda dahi sağlık sistemimiz vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürdü" ifadelerini kullandı.'ELİNİ VİCDANINA KOYAN HERKES YATIRIMLARIN HAKKINI TESLİM EDİYOR'Erdoğan, şehir hastanelerinin salgın döneminde kritik rol üstlendiğinin altını çizerek konuşmasında şunlara değindi: "Bugün artık elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, 'iyi ki muhalefete rağmen bu hizmetler yapılmış' diyor. Salgın döneminde attığımız ilave adımlarla ülkemizin alt yapısını daha da güçlendirdik. Bu süreçte Covid-19 teşhisi yapabilen laboratuvarlarımız sayı itibariyle 73'ten altı kattan fazla artışla 461'e yükseldi. Filyasyon ve izolasyon takip sisteminin kısaca HES dediğimiz Hayat Eve Sığar uygulamasını hayata geçirdik. Yükseköğretim kurumlarımızın bir kısmını karantina merkezine dönüştürdük. Bu çerçevede yurtlarımızda 122 bin insanımıza hizmet verdik. Gelişmiş ülkeler henüz maske sıkıntısını bile aşamamışken biz rekor sürede yerli solunum cihazları üreterek kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında, 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettik." 'AŞILAMA SIRALAMASINDA DÜNYADA 5'İNCİ DURUMDAYIZ'Türkiye'nin dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasında olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün itibariyle yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz" dedi.'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ MART SONU İTİBARİYLE BİTİRİYORUZ'Salgın döneminde kısa çalışama ödeneğinin kapsamını genişlettiklerini kaydeden Erdoğan, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı, mart sonunda bitiriyoruz. Şartları kısa çalışama ödeneği almaya yetmeyen ve ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik" dedi.Erdoğan, 1,3 milyon iş yerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle ertelediklerini belirterek, test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortası kapsamında karşıladıkları ödemelerin ise 7,8 milyar lirayı aştığını belirtti. Salgın sosyal destek programıyla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdıklarını da kaydeden Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma kampanyamız ile 2 milyarı aşkın yardım topladık, bu yardımları ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik" ifadelerini kullandı.985 bin esnafa 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandırıldığını kaydeden Erdoğan, "Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturduk. Bu çerçevede yapılan denetimler neticesinde bugüne kadar toplam 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren milletimizin gıda güvenliği ve tedarikte en ufak bir aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik" dedi.'BU YIL TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ TUTARI 24 MİLYAR LİRA'Gelir kaybı desteğine yapılan başvurulardan 975 bine oranda onay verildiğini, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı 24 milyar liradır" ifadesini kaydetti.Türkiye olarak yatırımlara ara vermediklerini söyleyen Erdoğan, "Bu süreçte 463 kilometre otoyol, 551 bölünmüş yolu, uzunluğu 43 kilometreyi bulan 352 büyüklü küçüklü köprüyü, uzunluğu 75,5 kilometreyi bulan 45 tüneli hizmete açtık. Bunlar arasında Ankara- Niğde otoyolu, Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü gibi önemli projeler de yer alıyor" ifadelerini kullandı.'MEVCUT UYGULAMAYI BİR SÜRE DAHA SÜRDÜRME KARARI ALDIK'Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek aşılamayı hızlandırarak, moralleri yüksek tutarak, salgın sonrasına hazırlanmanın aslolan olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Vaka, ağır hasta, vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak dünya ile irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz. Sağlık Bakanlığımız salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine toplantımızda son 2 haftaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Tüm bu verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtulma mücadelemize destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesiyle geçen 1 yılını tüm detaylarıyla anlatan 483 sayfalık 'Asrın Küresel Salgını- Türkiye'nin Korana Virüsle Başarılı Mücadelesi' kitabını göstererek, "Bunu özenle hazırladık, istifade edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ