Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır"
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
27.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:45
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir"
Kaynak: AA