Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir" Kaynak: AA