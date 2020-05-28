Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır" Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır""65 yaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır" İSTANBUL(İHA)- Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır" "65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek" "1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, kaplıca, bahçeler, milli parklar, ören yerleri belli kurallar içinde faaliyete geçecek" "18 yaş altına sokak kısıtlaması sürecek" Kaynak: İHA