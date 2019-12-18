Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi.

18.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, ideolojik yaklaşıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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