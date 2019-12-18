Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi.
18.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA