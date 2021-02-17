Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı, buradan Ordu ve Şanlıurfa 7. Olağan İl Kongrelerine de canlı bağlantı yaptı.

Pir Sultan Abdal'ın "Koyun beni Hak aşkına yanayım, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan." mısralarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için Aşık Yunus gibi diyoruz ki 'Yol odur ki doğru vara, göz odur ki Hakk'ı göre, er odur alçakta dura yüceden bakan göz değil.' Evet gönüller yapmak, gönüller kazanmak gayesiyle çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar." ifadelerini kullandı.

Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açanlara inat vakarlarından ve onurlarından taviz vermediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürütüyoruz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de. Diyebiliyor mu? Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek ama biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz ve çökerteceğiz. PKK'nın Suriye'ye uzantısını 'Terör örgütü olarak görmüyorum' diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bunlar bize terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz demez. Biz siyaseti başkaları gibi ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil can borcumuz olan aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor gerektiğinde kendi istikbalimizi ve canımızı ortaya koymaktan da çekilmiyoruz."

"Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu"

"Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı, canımız pahasına hainlere de PKK'lı katillere de DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden DHKPC'sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Sen önce onları temizle, bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız merak etme."

Manşetlerle ve devletin içine çöreklenmiş çetelerle çarpıştıklarını, Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına kadar nice provokasyona, 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara ve ölüm kusan silahlara meydan okuduklarını aktaran Erdoğan, "Ama Allah'a hamdolsun, milletin emanetini yere düşürmedik. Milletimizin teveccühünü hiçbir zaman boşa çıkarmadık. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Salondaki gençlere seslenen Erdoğan, Rabia işareti yaparak, Ankara'dan tüm Türkiye'ye seslenilmesini istedi ve "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

"Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın"

Türkiye'de terör sorununu kökten çözene kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi de etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Rabb'im bizlere daha nice seneler bu millete, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize hizmetkar olmayı nasip etsin diyorum. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarın gece idrak edilecek Regaip Kandili'ni de canı gönülden kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mevla'dan bizi recep ayına kavuşturduğu gibi mübarek şaban ve ramazan aylarına kavuşturmasını ve ardından da Ramazan Bayramı'yla müşerref olmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketinin tüm dünyayı kuşattığı bu aylar bizim için bir arınma vesilesi olmasının yanında ebedi ve ezeli kardeşliğimizi perçinlediğimiz müstesna zamanlardır. Bu mübarek günler yardımlaşmayı ve dayanışmayı en üst seviyede tutmamız gereken dönemlerdir. Özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu sancılı süreçte AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu arada birçok kardeşimizi de uğurladık. Malum Burhan Hoca'mızı, malum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir ağabeyimizi uğurladık. Bütün bunlarla beraber birçok mesai arkadaşımızı, kardeşlerimizi uğurladık. Bir şeye inanıyoruz, 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun', 'Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.'"

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz