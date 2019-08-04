Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor."

Kaynak: AA