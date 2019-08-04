Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık."

4.08.2019 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık."

Kaynak: AA
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