Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık."
Kaynak: AA
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