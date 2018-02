Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Şehide Haciz İşlemi) "Talimat Verildi Bunu Yapmak Kimsenin Haddi Değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Şehide haciz işlemi) "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil"

-(Başbuğ'un açıklamaları) "Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yönelik olarak, "Bir Genelkurmay Başkanı'ndan emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Askerin görevi nedir? Ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmektir. Asker kışlasının içerisinde oturup, saldırıları izleyecek mi" dedi.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Afrin şehidine icra gelmesine ilişkin olarak, "Bununla ilgili gerekli talimatlar verildi. Bu terbiyesizliği yapan kimse onunla ilgili hukuki takibat, her şey yapılacaktır. Böyle şehidimizle ilgili bu tür haciz muamelesi yapmak kimsenin haddine değildir. Bununla ilgili cenaze merasiminde o gün ben yapmıştım. Devlet bir defa böyle bir acze düşmez, düşemez, düşürenlere de hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarına yönelik olarak Erdoğan, "Ben tabi bunu az önce duydum. Bir Genelkurmay Başkanı'ndan emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Askerin görevi nedir? Ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmektir. Asker kışlasının içerisinde oturup, saldırıları izleyecek mi? Böyle bir durumda mı olacak? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Böyle bırakılamaz. Ne demek Afrin Harekatı siyasete alet edilemez. Afrin Harekatını siyasete alet edenler zannediyorum beyefendinin birlikte hareket ettiği tiplerdir. Kimlerle hareket ediyorsa, onlar siyasete alet ediyor. Esad'ın yanına gidenler kimlerse, onlarla paylaşsın, şu andaki iktidarla değil. Asla böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" dedi.

Vatikan'a bağış yaptığı için gittiğine yönelik iddialara Erdoğan, "cevabı verildi zaten. Bunlar hayatlarında böyle bir şey yaşamamışlar. Bunlarla ilgili hukuki süreç ayrıca çalışıyor. Bugüne kadar, 15-16 yıllık iktidar dönemimiz içerisinde Allah'a hamd olsun, biz hiçbir yere bu tür diyet ödeyerek veya para vererek randevu almış değiliz. Terbiyesizler, kendi hayatları böyle geçmiş. Bunlar bu tür yerlere bu tür randevuları alarak, aracılarla, tefecilerle bu işleri yürütmüşler. Bizim ne aracıyla ne tefeciyle işimiz yok. Biz bu ülkenin kendi ağırlığıyla bu tür davetleri kabul ederiz. Vatikan ziyaretimiz bir iade-i ziyarettir. Sayın Papa Türkiye'yi, beni ziyaret etti mi? Bende uluslararası hukukta bu vardır. Bizde bu talebimize karşılık olumlu cevabı aldık ve iade-i ziyareti gerçekleştirdik. Kudüs süreci içinde Sayın Papa ile gayet güzel, uyum içerisinde gerek İslam gerek Hristiyan dünyasının bir dayanışmasını sergiledik. Bunları o dönem içerisinde yaptık ve gayet güzel bir karşılamayı Vatikan olarak yaptılar, Uzun süren bir görüşmemiz oldu. Tabi bu malum tipler yetişemedikleri üzüme koruk derler" şeklinde konuştu.

İttifakın Ay yıldız' ismine yönelik soruya Erdoğan, "Gayet güzel. İçeriği nedir, onu da öğreniriz. Doğru olan her şeyin yanındayız" diye konuştu.

Türk Yunan botlarının çarpıştığına ilişkin iddiaları soran gazeteciye Erdoğan, "Kardak'ta geç saatlerde Yunanlılar yine şaşırdı. Yunan botlarının Kardak'a geliş gidişleri oldu. Biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür işleri yapmayın, etmeyin, bizi sıkıntıya sokmayın, it dalaşını havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Tabi bırakılmayınca askerimiz de görevini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi" ifadelerini kullandı.