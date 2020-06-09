Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum.
09.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA