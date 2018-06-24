Son Dakika! Seçimden Zaferle Çıkan Başkan Erdoğan'dan İlk Değerlendirme: Milletimiz Üzerine Düşeni Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından ilk konuşmasını yaptı.

Konuşmasında rakiplerini tebrik eden Erdoğan, "Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı vazifesini tevdi etti. Ayrıca AK Parti'ye yasama görevi konusunda da büyük bir sorumluluk yükledi" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı vazifesini tevdi etti. Ayrıca AK Parti'ye yasama görevi konusunda da büyük bir sorumluluk yükledi. Oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum.

"OY VEREN KARDEŞLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün, Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesi ile sandığa gitmiş oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır.

SEÇİME KATILAN ADAYLARI TEBRİK ETTİ

Demokrasilerde seçimler herkesin kazandığı günlerdir. Seçime katılan tüm Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek demokrasinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.

"MESAJIMIZ GAYET AÇIKTIR"

Mesajımız gayet açıktır. Türkiye yüzde 90'lara varan katılımla demokrasi zaferini dünyaya ilan etmiştir. Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. YSK'dan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden müşahitlere kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra Cumhurbaşkanı ile Meclis'i ile daha çok çalışma zamanıdır.

"CEVABIMIZI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu ülkede hiç kimsenin hayat biçiminden veya farklılıklarından dolayı horlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekle sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.

"GAYEMİZ ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK"

Yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Taahhüt ettiğimiz projelerin her birini titizlikle takip edecek, hizmete sunacağız. Vesayetin, darbecilerin, sokak çetelerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirene kadar bize durmak yok. Demokrasi bayramımıza katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.