Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi kazanmak için, önce parti olarak, kendi aramızda birlik, beraberlik,...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u Kazanmanın Formülünü Açıkladı: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti