Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi kazanmak için, önce parti olarak, kendi aramızda birlik, beraberlik,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi kazanmak için, önce parti olarak, kendi aramızda birlik, beraberlik,...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi kazanmak için, önce parti olarak, kendi aramızda birlik, beraberlik,...
Kaynak: AA
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