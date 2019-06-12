Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar."
Kaynak: AA
İşte herkesin beğendiği ancak elimizden kaçırdığımız Milli yıldızlarımız! Zeki Çelik, Merih Demiral ve Kaan Ayhan
Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye canlı yayın çağrısı: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım