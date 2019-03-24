Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Sonrası Bunun Faturasını Size Ağır Keseceğim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizde son günlerde yaşanan dalgalanma ile ilgili finans sektörüne uyarılarda bulunarak, "Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek' gibi provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakının Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıktı. Mitinge katılan kalabalıkla birlikte Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" şarkısını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kalabalığa hitap etti.

"1 milyon 600 bin tek yürek oldu"

15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da düzenlenen mitingi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün sayın Bahçeli ile AK Parti ve MHP'ye gönül veren kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin tek yürek oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz"

Türkiye'yi hedef alan herkesin Cumhur İttifakına saldırdığını belirten Erdoğan, "Ne yaparlar yapsınlar boş. Biz milletimizle birlikte bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz .Bu şehir Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir, Yavuz Sultan Selim'in gözbebeğidir, Sultan Abdülhamid'in namusudur, Gazi Mustafa Kemal'in son nefesidir, şehit Başbakan Adnan Menderes'in hayalidir, merhum Turgut Özal'ın rüyasıdır, Necmettin Erbakan hocamızın duasıdır" diye konuştu.

"Bu şehirlere sıradan birileri olmaz ama Bay Kemal'in böyle bir yönetim kabiliyeti yok"

İstanbul için 1994 yılından bu yana aşkla hizmet ettiğini söyleyen Erdoğan, o günden bu güne yapılan yatırımları anlatan videoyu barkovizyon aracılığıyla mitinge katılanlara izlettirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını eleştiren Erdoğan, "İstanbul'a aday gösterdiği kişi bir ilçenin belediye başkanı. Bizim şu anda belediye bakan adayımız yıllarca ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı yapmış, İDO genel Müdürlüğü yapmış, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış. İstanbul gibi bir şehre rastgele bir isim olamazı, o yüzden Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. CHP Ankara'ya da kenar köşe belediye başkanını aday gösterdi. 2 kez kaybetti. Bizim adayımız Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan, bakanlık yapmış olan, yerel yönetimlerden sorumlu olan Genel Başkan Yardımcım Mehmet Özhaseki kardeşimizi aday gösterdik. CHP İzmir'e de kenar köşe belediye başkanını getirdi belediye bakan adayı yaptı. Haklarında spekülasyonlar çok ileri. Terör örgütü ile el ele, iç içe. Geçmişi itibariyle kirli. Biz de İzmir'de Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış, daha sonra ekonomi bakanımız olmuş Nihat Zeybekçi beyi getirdik. Bu şehirlere sıradan birileri olmaz ama Bay Kemal'in böyle bir yönetim kabiliyeti yok. İnanın 5 koyun verin kaybedip gelir" şeklinde konuştu.

"AKM yapımı sürüyor, 29 Ekim'de Fazıl Say konseri olacak"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Senin adayın Ekrem İmamoğlu diyor ki 'AK Partili belediyelerde kültür merkezleri yok'. Gel gez gör de nerelerde ne var öğren. Kaldı ki sen aday tanıtımını Haliç Kongre Merkezi'nde yaptın. Orası 3 bin kişilik. İstanbul'da Harbiye Kongre Merkezi de bu CHP zihniyeti yaptırmak istemedi. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız dedik. Yerin altında 3 bin 300 kişilik kongre merkezi yaptırdık. Yanında da Muhsin Ertuğrul'u büyüttük. 'Yapmazlar dediler, buraya cami yaparlar' dediler. Bunların işi gücü iftira. Çalışırsan olur, düşünürsen olur. Bu mesele aşk meselesi. Dertli olacaksın. Arayan Mevla'sını da bulur belasını da. Biz Mevla'mızı bulduk. Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa zamanda bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi bir AKM değil. Bizim opera binamız olacak. Daha büyük, her yönü ile muhteşem şu anda hızla inşaat devam ediyor. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Çağırırız nankörlüğümüz yok. Ankara'dakine gelemiyor. Külliye içerisine muhteşem bir opera binamız var. İnşallah 29 Ekim'de Fazıl Say'ın orada konseri olacak. Bizim derdimiz sen hangi zihniyettesin değil" ifadelerini kullandı.

"Şehrin iki yakasında sebze meyve, kuru gıda ve su ürünleri halleri kuracağız"

İstanbul'a önümüzdeki dönemde yapılacak projeleri anlatan Erdoğan, "Yaklaşık 6 Katrilyon maliyeti olan Tuzla biyoteknoloji vadisini kuruyoruz. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok katma değerli ürün üretilecek. 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bayrampaşa'da üniversitelerin araştırma merkezlerinin kullanabilecekleri, şirketlerin ve girişimcilerin çalışabilecekleri 1.5 katrilyon maliyeti olan teknoloji merkezi kuruyoruz. Bu merkezi 6 bin 500 kişinin çalışacağı alan haline gelecek. Pendik'te 3.5 katrilyon maliyetle teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz. Girişimcilerimizin altyapı sorunların çözerek tüm imkanlarını arge faaliyetlerine ayırmalarını temin edeceğiz. Şehrin iki yakasında birer tane sebze meyve, kuru gıda ve su ürünleri halleri kuracağız. Üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasıyla gıda fiyatlarının ve bundan kaynaklanan enflasyonu düşüreceğimiz inanıyorum. Bu halleri 600 trilyonluk yatırımla hayata geçireceğiz. Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kuracağız. Burada akademi, sertifikasyon merkezi, atölyeler ve mahalle tarlaları yer alacak. Silivri'de jeotermal ve sağlık kampüsünü hayata geçireceğiz. Hipertermal sınıfında yüksek verimli sıcak kaynaklarının olduğu bölgede termal ve günü birlik tesis yatırımları yapacağız. Böylece sağlık turizminde İstanbul değerine değer katacak. Turizmde Yenikapı Kruvaziyer Limanı ve Galataport Kruvaziyer limanı İstanbul gelirlerini arttıracak projelerimizden. Tarihi yarımadada restorasyon seferberliği başlatacağız. Atatürk Havalimanı millet bahçesi olacak. Buradaki 11 milyon metrekarelik millet bahçesi içinde dev bir fuar ve kongre merkezi oluşturuyoruz. Pendik'te de fuar ve kongre merkezini hayata geçireceğiz. Hedefimiz Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarında yüzde 10 pay alarak İstanbul'a 5 milyon ilave ziyaretçi getirmektir. İstanbul'a dev bir film platosu kuracağız. Film setleri, dekorlar, görsel sanatlar müzesi, sinemaları ile sektörün tüm ihtiyaçları karşılayacak. Hedef 500 milyon dolar film ihracatına ulaşacak bir plato kurmak" dedi.

"Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak Gülhane parkı ile denizi birleştireceğiz"

İstanbul'un daha yeşil bir şehir haline getirmek için atılacak adımları anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul kuzeyinde yer alan ormanları şehrin içine almak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar bisiklet ve yaya akslarını içinde barındırmanın yanında afet anlarında toplanma mekanı olacak. 37 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. İstanbul'da 25 yeni kent meydanı yapacağız. Avrupa yakasında 7, Asya'da 11 olmak üzere toplam 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Denize kıyışı olan 27 ilçemizde 170 kilometrelik kıyı şeridi kesintisiz düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 22 yeni müze, 18 kültür merkezi kuracağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak şehrimize Gülhane parkı ile denizi birleştireceğiz. Artık orada yol Gülhane parkı ile Sarayburnu'nu bölmeyecek. Sahile kadar gelenlerin inme şansı olacak. Şehrimize yeşillikler içinde yeni bir meydan kazandıracağız. Sirkeci - Yedikule arasında sanat hattı oluşturacağız. Bu bölge kültür sanat tasarım etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 300 mahalleye 955 kreş açacağız. Metro hatlarımızda kullanılan bin 50 metro aracını yeri üretimden temin edeceğiz. 6 yeni lojistik merkez sayesinde ağır vasıtaların şehir merkezine girmesini engelleyeceğiz. Bugün Londra'da normal araçlar bile belli saatler dışında şehir merkezine giremez. Belli bedeli var. O bedeli ödeyen ancak girebiliyor. Anadolu yakasına 1, Avrupa yakasına 2 olmak üzere kuracağımız otogarlarla şehirler arası otobüslerin merkeze girmeden ulaşım hizmeti vermesini sağlayacağız. İstanbul'un 241 noktasında kavşakları yeniden planlıyoruz. Tali yoldan ana yola girişlerde akıllı kavşak sistemine geçeceğiz. Bisiklet yollarını hizmete açacağız. Akıllı bisikletlerin bulunduğu mevcut 140 durakta bin 500 olan bisiklet sayısı 5 yıl içinde 10 bin bisiklete çıkaracağız."

"Adalarda 274 adet elektrikli faytonu devreye alarak bu konuda kötü görüntüleri çözeceğiz"

Adalarda tartışılan fayton sorununa da değinen Erdoğan, "Adalarda 274 adet elektrikli faytonu devreye alarak bu konuda kötü görüntüleri çözeceğiz. Adalara sesleniyorum. Gelin yıllar yılı orada sizi yönetenler beli. Ne yaptılar. Adalara ne yaptıysak biz yaptık. Denizin altında doğalgazı biz getirdik. Ulaşımı biz hallettik. Bu hafta sonu oraya gideceğim. Adalar halkı ile buluşacağım. Bunlar anlamaz. Bunların size vereceği bir şey yok"

"Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim"

Konuşmasının sonunda dövizde son günlerde yaşanan artışı hatırlatarak finans sektörüne uyarılarda bulunan Erdoğan, "Dövizi Türkiye'deki iş birlikçileri ile beraber tırmandırmaya çalışıyorlar. Bugün onlara sesleniyorum. Ey finans sektörü içinde olanlar. Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek' gibi provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığınızı biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. Onun için de sakın ha bunların ipiyle kuyuya inilmez. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk lirası. Bu faturayı da bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar hazine ve maliye bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Faturayı ödeyecekler. Bu milleti sindiremeyecekler. Bu ülkenin pusulasını bunlar saptıramayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA