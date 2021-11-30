Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz.

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz.'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

 Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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