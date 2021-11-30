Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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