Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Değerlendirme Toplantısı Yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Değerlendirme Toplantısı Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Değerlendirme Toplantısı Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı Bakan ve AK Partili yöneticilerle birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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