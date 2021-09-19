Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) 'Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) 'Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim.' - Haberler
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