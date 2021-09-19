Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Seçim barajının düşürülmesi) "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri