24.08.2019 21:20

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."

Kaynak: AA