Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz"
AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.
24.08.2019 21:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."
Kaynak: AA