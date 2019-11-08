Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız.

08.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki 'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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