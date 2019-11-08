08.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA