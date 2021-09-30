Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le Akkuyu'nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük. 'Bu konuyu...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le Akkuyu'nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük. 'Bu konuyu çalışalım' dediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le Akkuyu'nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük. 'Bu konuyu çalışalım' dediler."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri