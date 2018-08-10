Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor."