Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile Görüşmem Vardı ve Maşallah Bu Sene Rusya'dan Yoğun Bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor."