Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Cumhurbaşkanına (Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir) özellikle rica ettim. Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim."