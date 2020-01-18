Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız....
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir.

18.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. 'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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