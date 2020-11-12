Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket...

12.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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