Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket...
12.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş