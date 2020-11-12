Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."
12.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen