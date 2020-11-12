Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."

12.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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