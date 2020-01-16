Cumhurbaşkanı Erdoğan - Savunma sanayinde yapılan yatırımlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
16.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (20)
Kaynak: AA