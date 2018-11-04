Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Tedarikçi Zincirimizi Ne Kadar Geniş Tutarsak, O Derece...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Tedarikçi Zincirimizi Ne Kadar Geniş Tutarsak, O Derece...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.

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