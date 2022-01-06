Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu.
KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz."