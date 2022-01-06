Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu: (2)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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