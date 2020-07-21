Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA