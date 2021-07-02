Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma Sanayii) Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma Sanayii) Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık"

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsten inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsten inişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma Sanayii) Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma Sanayii) Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma Sanayii) Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma Sanayii) Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

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