Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi) Bu merkez, Milli Muharip Uçak projemizin kalbi olacaktır."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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