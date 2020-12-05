Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."
05.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük