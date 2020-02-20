Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

20.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen kabul, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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