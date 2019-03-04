Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak

- Zonguldak mitingin alanına gelişi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA