Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak
- Zonguldak mitingin alanına gelişi Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- Zonguldak mitingin alanına gelişi
Programdan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Kaynak: AA