Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak

- Zonguldak mitingin alanına gelişi Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- Zonguldak mitingin alanına gelişi
Programdan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA
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