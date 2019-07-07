Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'yı ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gu¨neydogˆu Avrupa I·s¸birligˆi Su¨reci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde do¨nem bas¸kanı Bosna Hersek'in bas¸kenti Saraybosna'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tu¨rkiye'nin Balkanlarda barıs¸, istikrar ve refaha atfettigˆi o¨nem c¸erc¸evesinde Balkan u¨lkelerinin tamamını kapsayan tek bo¨lgesel is¸birligˆi platformu olan Gu¨neydogˆu Avrupa I·s¸birligˆi Su¨reci'ne kurulus¸undan bu yana etkin bir s¸ekilde katkıda bulunduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan, Gu¨neydogˆu Avrupa I·s¸birligˆi Su¨reci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Do¨nem Bas¸kanı Bosna-Hersek'in bas¸kenti Saraybosna'yı ziyaret edeceklerdir. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulas¸tırma, altyapı ve yatırım alanları bas¸ta olmak u¨zere Balkanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesine yo¨nelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbas¸kanımızın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Bas¸kanlıgˆı Konseyi u¨yelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı u¨lkelerin liderleriyle ikili go¨ru¨s¸meler gerc¸ekles¸tirmeleri, ayrıca, Butmir'de konus¸lu Avrupa Birligˆi'nin ALTHEA Hareka^tı Tu¨rk Temsil Heyeti Bas¸kanlıgˆı komutasında barıs¸ı koruma go¨revlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri o¨ngo¨ru¨lmektedir."

Kaynak: DHA

- Ankara