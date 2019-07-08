Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da dönem başkanı Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Seyahatinde kendisine bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlardan oluşan bir heyetin eşlik edeceğini dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, sadece ikili planda değil çeşitli iş birliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunulduğunu ifade ederek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği ve diyalog platformu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır. Ziyaretimiz sırasında başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Saraybosna Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin Althea Harekatı Karargahını ziyaret edip askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü ise Saraybosna'da Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenecek resmigeçide iştirak ederek Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız. 8 bin 373 Boşnak kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan soykırımın 24. yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatıralarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaret ve temasların Balkanlar'daki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA