Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, kağıtlardaki bilgileri de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, kağıtlardaki bilgileri de...

Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

19.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler

'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, önlerine konan kağıtlarda yazan bilgilerin ne anlama geldiğini de kavrayamıyorlar. "dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, kağıtlardaki bilgileri de...
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