Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması Vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisi Erdoğan ile görüşen vatandaş detayı Erdoğan'ın belediye önündeki vatandaşlar ile diyalog ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

03.11.2019 17:53

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması

Vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisi

Erdoğan ile görüşen vatandaş detayı

Erdoğan'ın belediye önündeki vatandaşlar ile diyalog ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı
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