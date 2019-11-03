Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da-2

03.11.2019 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da-2
Kaynak: DHA
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