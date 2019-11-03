Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Tugayın dış görüntüsü Polis ekiplerinin çevrede önlem alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun gelişi Konvoyun 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişiŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

03.11.2019 16:10

Tugayın dış görüntüsü

Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun gelişi

Konvoyun 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişi

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da
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