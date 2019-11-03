Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da
Tugayın dış görüntüsü Polis ekiplerinin çevrede önlem alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun gelişi Konvoyun 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişiŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Tugayın dış görüntüsü
Polis ekiplerinin çevrede önlem alması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun gelişi
Konvoyun 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişi
ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da