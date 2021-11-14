Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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