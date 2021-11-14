Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın Genel Başkanına meclis çatısı altında küfür etmek yakışır mı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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