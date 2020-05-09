Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'deki salgın hastanesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'deki salgın hastanesinde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'deki salgın hastanesinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de salgın hastaneleri kurulacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından helikopterle inşaatı devam eden hastaneden ayrıldı.

Kaynak: İHA