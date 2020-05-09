Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı
09.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.
Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'da Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de salgın hastaneleri kurulacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından helikopterle inşaatı devam eden hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA