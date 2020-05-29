Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki pandemi hastanesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.
29.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi. Erdoğan, hastanenin açılışını gerçekleştirecek.
(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)
Kaynak: İHA