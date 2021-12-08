Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız."

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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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