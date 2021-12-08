Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı...
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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