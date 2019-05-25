Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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