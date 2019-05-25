CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU
Kaynak: DHA
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