CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.

Kaynak: DHA