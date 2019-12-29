Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

29.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , ünlü sanatçı ve 'ı kabul etti. Sanatçılar hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılar çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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