Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun ve Mersin Limanlarına Olan Bağlantısı Artık Hızlı Trenle Olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun ve Mersin Limanlarına Olan Bağlantısı Artık Hızlı Trenle Olacak"

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)

Kaynak: AA
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