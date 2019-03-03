Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun ve Mersin Limanlarına Olan Bağlantısı Artık Hızlı Trenle Olacak"

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)

Kaynak: AA