Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun Üniversitemizin Kuruluşuyla İlgili Karar, Önceki Gün Yükseköğretim...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesini açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuyla ilgili karar, önceki gün Yükseköğretim Kurulumuzda alındı."