Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne hızlı trenle bağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin proje hazırlıkları ayrıca devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin proje hazırlıkları ayrıca devam ediyor. Bu proje ile Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu hattına da bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne tüm limanlara hızlı tren ile bağlamış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadı'nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasının sonunda 18 yılda Samsun'a yapılan yatırımlardan bahsederek, Samsun'a son 18 yılda toplam eski rakam ile 30 katrilyon, bugünkü rakam ile 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını açıkladı.

"Bu yatırımlarla eğitimde 5 bin 188 adet yeni derslik inşa ettik, şehrimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık, bunu biz yaptık. Yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 768 kapasiteli yurt binaları yaptık. Önümüzdeki dönemde Samsun Kavak ve Çarşamba'da toplamda 4 bin 750 kişi kapasiteli yurtları daha öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize 35 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte toplam 77 adet spor tesisi yaptık. İşte bakın şu anda içinde bulunduğumuz stadyumun hali. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz, Samsun'a bu saatten sonra Süper Lig'e çıkmak yakışır. 147 adet spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Samsun'da 4 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine yaptığımız millet bahçemizi tamamlayıp Samsunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacağımız millet bahçelerinin proje çalışmaları devam ediyor. Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplumda yaklaşık 4 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta toplamda bin 888 yataklı 18'i hastaneden oluşan 37 adet sağlık tesisi kazandırdık. Halen 550 yatağa sahip 4 hastane ile birlikte 7 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Yatak kapasitesi 900 olan Samsun Şehir Hastanemiz ile birlikte 16 sağlık tesisimizin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplu konutta Samsun'da 11 bin 539 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometre ulaştırdık. Yapımı süren Ladik-Taşova yolunu seneye, Samsun-Bafra arası ve Samsun çevre yolundaki çalışmaları ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Bunları söylerken Ulaştırma Bakanım da yanımda. Samsun şehir geçişindeki 15 köprü ve viyadük ile Havza-Amasya arasındaki 2 adet çift tüp tüneli tamamladık. Gelemen Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Gelemen Tekkeköy iltisak hakkı projemizin inşası devam ediyor, 2 yıla kadar da onu tamamlıyoruz."

Samsun-Ankara hızlı tren proje çalışması

Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonu ve sinyalizasyonunu tamamladıklarını, bugün resmi açılışını yaptıklarını açıklayan Erdoğan, "Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin proje hazırlıkları ayrıca devam ediyor. Bu proje ile Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu hattına da bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne tüm limanlara hızlı tren ile bağlamış oluyoruz. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı modernize ettik. Samsun Çarşamba Havalimanımızın yolcu trafiği 175 binden 1,5 milyona çıktı. Dereköy, Terme ve Alaçam Doyran köyüne balıkçı barınakları, Tekkeköy'e mendirek ve tersane limanı inşa ettik. Samsun'a 8 baraj kazandırdık. Asarcık Armutlu Barajı, Ladik Fındıcak Barajı ile Terme Salıpazarı barajlarının inşaatları devam ediyor. Salıpazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine memba suyu kalitesinde içme suyu sağlayacağız. Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını Hasköy ve Kökçüoğlu su haznelerini inşa ederek çözdük. Son 18 yılda inşa ettiğimiz tesislerle 474 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımını tamamladığımız 107 taşkın koruma tesisi ile Samsun şehir merkezi ile 123 yerleşim yerini ve 28 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinin inşası devam ediyor. Samsunlu çiftçilerimize toplam yaklaşık rakam veriyorum, 2,5 milyar lira tarımsal destek verdik. Samsun'da 2 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Endüstri bölgesi ile ilgili çalışmalarımız ayrıca sürüyor. Doğal gazı şehir merkezimizle birlikte 12 ilçemizde kullanıma sunduk. Yakında Alaçam ve Yakakent'e doğal gaz sağlıyoruz. Özetin özeti mahiyetinde sıralasak bile Samsun'a hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Önümüzdeki dönemde şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı